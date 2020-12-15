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Понад 2 млрд грн єдиного податку сплатили фізичні особи-підприємці до бюджету за 11 місяців 2020 року
|Суспільство | 15-12-2020, 13:05
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|Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-листопада 2020 року забезпечено надходження єдиного податку з ФОП в сумі понад 2 001 млн гривень. Приріст надходжень у січні-листопаді 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 110,6 відс., або на понад 193 млн грн більше (січень-листопад 2019 року – майже 1 809 млн гривень).
Протягом листопада 2020 року до бюджету надійшло єдиного податку з ФОП в сумі майже 279 млн гривень. Це на понад 23 млн грн, або на 9,1 відс. більше ніж у тому самому періоді минулого року (листопад 2019 року – майже 256 млн гривень).
Станом на 01 грудня 2020 року спрощену систему оподаткування застосовують 86 386 фізичних осіб-підприємців, з яких 9 458 обрали I групу, 33 024 – II групу, 43 904 – III групу.
Ставки єдиного податку для підприємців І групи складають до 10 відсотків від прожиткового мінімуму, для ІІ групи – 20 відсотків від мінімальної зарплати, для ІІІ групи – 5 відсотків від доходу або 3 відсотки від доходу за умови сплати ПДВ.
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