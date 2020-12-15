На кордоні з Польщею викрито переміщення брендового одягу на 1,5 мільйона гривень Суспільство | 15-12-2020, 13:28 0 87



(ВІДЕО) https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20-na-kordoni-z-polshcheyu-vikrito-peremishchennya-brendovogo-odyagu-na-15-milyona-griven/

Товар виявили у мікроавтобусі, що прямував в Україну.

Автомобіль марки «Мерседес» під керуванням громадянина України прибув із Франції у міжнародний автомобільний пункт пропуску «Шегині», що на Львівщині. Під час проведення прикордонниками комплексу заходів з оцінки ризиків та враховуючи наявну оперативну інформацію була ініційована поглиблена перевірка.



У багажному відділенні прикордонники спільно з митниками виявили одяг, взуття, сумки та аксесуари та інші речі виробництва відомих світових брендів, таких як «DIOR», «LouisVuitton», «Prada», «Hermes», «Chanel», «Dolce&Gabbana», «MaxMara», «Blenciaga» – загалом понад 70 найменувань.



Товар вилучили, сума його оцінки може становити майже 1,5 млн грн.

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