Синоптики застерігають про туман та ожеледицю на дорогах Суспільство | 15-12-2020, 14:07 0 63 Сьогодні в другій половині із збереженням вночі та в першій половині дня завтра — очікується туман, видимістю 200 — 500 м, на дорогах — ожеледиця. Про це повідомив регіональний центр з гідрометеорології. Мерія просить усіх учасників дорожнього руху бути максимально обережними під час руху.

Зазначимо, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за номером 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.



