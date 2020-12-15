Олександр ЮРИСТОВСЬКИЙ: Про зміни в податковому законодавстві та застосуванні РРО, внесені Законом України від 10.12.2020 № 1017-IX Суспільство | 15-12-2020, 14:17 0 61

Днями, для читачів ІВ «Медіастар», начальник Західного управління Офісу великих платників податків ДПС Олександр Юристовський розповів про зміни, внесені Законом України від 10 грудня 2020 року № 1017-1X, в частині лібералізації застосування РРО.

Тож, хочу повідомити, що 10 грудня 2020 набрав чинності Закон України від 01.12.2020 № 1017-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій".

Цей Закон, зокрема включив у себе наступні положення:

До 1 січня 2022 року відтерміновано обов'язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОП, які є платниками єдиного податку ІІ - ІV груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які провадять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування.

РРО не буде застосовуватися платниками єдиного податку 1 групи. Перша група це роздрібний продаж на ринках або діяльність з надання побутових послуг населенню (послуги ремонту або послуг перукарень, продаж текстильних виробів і т. д.) Ліміт для платників єдиного податку 1 групи - 1 млн грн. – п. 296.10 ст.296 Податкового кодексу України.

З 1 січня 2021 року обов’язковим є застосування РРО платниками єдиного податку, які здійснюють продаж лікарських та медичних засобів, складної побутової техніки та ювелірних виробів.

Крім того, хочу наголосити, що не потрібно вести первинну документацію платникам єдиного податку, крім тих, хто здійснює продаж складної побутової техніки, лікарських засобів і ювелірних виробів - абзац 3 пункт 12 статті 3 ЗУ про РРО. Для виконання вимог достатньо лише при продажу товару вказати ціну та кількість без необхідності програмувати або іншим спосіб вводити первинну документацію обліку товару. Скасування обов'язкового застосування книги обліку доходу не означає обов'язок платника єдиного податку вести первинну документацію. Платник веде облік доходів і витрат у вільній і зручною для нього формі, електронному або паперовому вигляді, що і буде достатньою інформацією для податкового органу – п. 296.1 ст.296 Податкового кодексу України (вступить в силу з 1 січня 2021 г.).



Обов’язкове застосування РРО для інших ризикових видів діяльності – реалізація товарів у мережі Інтернет, текстилю, автозапчастин та вживаних товарів, діяльність ресторанів, готелів, та туристичних агентств переноситься на 01.01.2022 року.

До 1 січня 2022 року продовжено застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення окремих вимог закону щодо використання РРО (ПРРО) під час проведення розрахункових операцій.

Скасовано штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів у РРО (ПРРО);

Виключено норми щодо так званого «кешбеку».

Надання дистанційної послуги (з оплатою виключно в безготівковій формі) може здійснюватися без застосування РРО

Також граничні обсяги доходів, неперевищення яких є однією з умов застосування суб'єктами спрощеної системи оподаткування відповідних груп платників єдиного податку, визначено зважаючи на встановлені законом розміри мінімальної заробітної плати (МЗП) встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року:

I група - 167 розмірів МЗП,;

II група - 834 розміри МЗП;

III група - 1167 розмірів МЗП;

Закон набирає чинності 10.12.2020 року, крім розд. I Закону, який набирає чинності з 01.01.2021 року.

На завершення ще раз хочу нагадати, що з 01.08.2020 кожен суб’єкт господарювання може обрати який РРО йому зручніше використовувати під час здійснення розрахункових операцій – класичний апарат чи програмний РРО, що встановлюється на гаджети.

Вже на сьогодні ми маємо розроблене програмне рішення ДПС – доступне кожному на безкоштовній основі, розміщене за посиланням:

https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy-/

https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/programniy-reestrator-rozrahunkovih-operatsiy/fiskalniy-dodatok-prrosto/

Здійснити реєстрацію програмного РРО можна в електронному вигляді застосовуючи Електронний кабінет або через Єдине вікно подання електронної звітності (код форми J/F 136602).

Передача даних від програмних РРО до фіскального сервера здійснюється засобами комунікацій з використанням кваліфікованого електронного підпису або печатки. Безкоштовно електронні підписи та печатки можна отримати у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС. Роз’яснення щодо отримання кваліфікованих сертифікатів електронних підписів та печаток для програмних РРО розміщені у відповідному розділі банеру «Програмні РРО» за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/elektronni-dovirchi-poslugi/.

Для надання інформаційної підтримки суб’єктам господарювання, які розпочинають застосовувати програмні РРО, роботу Контакт-центру ДПС продовжено до 20 год. 00 хв. У разі виникнення технічних, методологічних запитань необхідно звертатись за телефоном 0 800 501 007. Зауваження/пропозиції щодо функціоналу Фіскального сервера, його АРІ та безкоштовних програмних РРО можна направляти на адресу: prro@tax.gov.ua.

Платники Західного управління Офісу великих платників податків ДПС можуть звертатися з питаннями щодо реєстрації програмних РРО за телефоном 0322973572 та 0972225866.

