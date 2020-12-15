Порядок сплати податків великими платниками, які напередодні 2021 року змінюють місцезнаходження Суспільство | 15-12-2020, 14:18 0 59

Західне управління Офісу великих платників податків ДПС напередодні початку нового податкового року нагадує, що суб’єкт господарювання, включений до Реєстру великих платників податків (далі - ВПП), який планує змінити своє місцезнаходження та відповідно місце податкового обліку має визначитись з питаннями порядку сплати податків і зборів з нового бюджетного року та щодо обліку платника податків в контролюючому органі.

Особливі правила обліку великих платників встановлені п. 64.7 ст. 64 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та Порядком формування Реєстру великих платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2015р. № 911(далі - Порядок № 911).

Платник податків, включений до Реєстру ВПП обліковується в Офісі (основне місце обліку) та його структурних підрозділах (неосновне місце обліку) щодо наявних у межах населеного пункту за місцезнаходженням Офісу або його територіальних підрозділах об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність такого ВПП (п. 64.7 ст. 64 Кодексу).

Якщо після зняття платника податків з основного місця обліку в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням продовжуються процедури адміністрування податків і зборів, визначені Кодексом, платник податків продовжує перебувати на обліку в такому контролюючому органі за неосновним місцем обліку до завершення процедур такого адміністрування (п. 10.14 розд. Х Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588).

У разі зміни місцезнаходження, пов'язаної із зміною адміністративно-територіальної одиниці, платника, що належить до категорії великих, такий платник податків може бути переведений на обслуговування до іншого контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, з початку календарного року, що настає за роком, у якому проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження (п. 7 розд. ІІІ Порядку № 911).

При цьому, у разі зміни місцезнаходження платника, сплата податків і зборів після реєстрації змін, здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду (п. 8 ст. 45 Бюджетного кодексу України).

Великі платники, включені до Реєстру ВПП, перебувають на обліку за основним місцем обліку в Офісі, незалежно від їх місцезнаходження, і при зміні місцезнаходження великого платника, що пов'язане зі зміною адміністративно-територіальної одиниці контролюючий орган за основним місцем обліку не змінюється.

Таким чином, у разі зміни місцезнаходження великого платника податків з одного міста на інше місто і включення до Реєстру ВПП на 2021 рік він продовжуватиме перебувати за основним місцем обліку в Офісі великих платників податків та за неосновним місцем обліку в зазначених контролюючих органах.

Нагадуємо, що платники податків в Електронному кабінеті, меню "Стан розрахунків з бюджетом" приватної частини мають доступ до своїх особових рахунків (його відокремлених підрозділів) зі сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату.

