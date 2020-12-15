Понад 300 тис грн на реконструкції дитячого садка у с.Гребенів: підрядника судитимуть за привласнення коштів Суспільство | 15-12-2020, 15:03 0 30



Стрийською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо директора фірми-підрядника, якого обвинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у службовому підробленні (ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України).



Встановлено, що директор підприємства, яке здійснювало будівельні роботи з реконструкції дитячого садка у с.Гребенів (Сколівський район), завищив вартість фактично виконаних робіт. Відтак у 2013 – 2015 роках він отримав від Гребенівської сільради на 317 344 грн більше, ніж склала фактична вартість реконструкції.

Таким чином він зміг цю суму привласнити, чим завдав суттєвих збитків бюджету громади.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області



Санкції інкримінованих статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури