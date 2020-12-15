Змінено механізм контролю за бюджетною дотацією сільгоспвиробникам Суспільство | 15-12-2020, 15:07 0 30

Західне управління Офісу великих платників ДПС повідомляє про законодавчі зміни, які направлені на вдосконалення механізму контролю за бюджетною дотацією сільськогосподарським товаровиробникам.

Відтепер особа, яка претендує на отримання державної підтримки, зобов’язана повідомити Державну податкову службу України про всіх пов’язаних з нею осіб, які протягом бюджетного року є отримувачами державної підтримки, а також про зміни щодо таких пов’язаних осіб (зміни до пункту 161.6 статті 161розділу V1 Закону України від 24.06.2004 року №1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України».

Звертаємо Вашу увагу на те, що оновлено форму заяви за ф. №1-РОБД про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

До даної заяви додано новий розділ 8, до якого вносяться дані щодо пов’язаних осіб (у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України), які протягом бюджетного року є отримувачами державної підтримки, передбаченої розділом V1 Закону, а також зміни щодо таких пов’язаних осіб.

Слід зазначити, що розділ 8 Заяви за формою №1-РОБД заповнюються лише за наявності у сільськогосподарського товаровиробника пов’язаних з ним осіб при поданні заяви з позначкою «Внесення» або «Зміни щодо пов’язаних осіб».

