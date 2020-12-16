Максимальна ціна на сигарети – МРЦ на упаковці + 5% Суспільство | 15-12-2020, 16:24 0 233





Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює, що ціну тютюнових виробів, вище за яку не дозволено здійснювати їх реалізацію, можна визначити шляхом множення МРЦ (зазначеної на пачці сигарет) на 1,05. Наприклад, якщо на пачці сигарет зазначено МРЦ 30,00 грн, то таку пачку можна реалізовувати у роздрібній мережі за ціною не вище ніж 31,50 грн (30,00 х 1,05 = 31,50).



Штрафна санкція за недотримання – не менше 10000 грн.





