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Злата Лагутіна: за 11 місяців 2020 року столичним підприємствам відшкодовано понад 12 мільярдів 433 мільйони гривень ПДВ
|Суспільство | 15-12-2020, 16:28
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«Протягом січня – листопада 2020 року платникам податків – юридичним особам, які перебувають на обліку в столичній податковій, відшкодовано понад 12 мільярдів 433 мільйони гривень податку на додану вартість», – повідомила начальник Головного управління ДПС у м. Києві Злата Лагутіна.
Середньомісячна сума повернення податку у 2020 році складає більше
1 мільярда 130 мільйонів гривень.
Суб’єкт господарювання може отримати бюджетне відшкодування у строки, визначені нормативно-правовими актами, лише в разі правильного ведення податкової звітності, а також без здійснення ризикових операцій, що можуть слугувати мінімізації податкових платежів.
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