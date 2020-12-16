Злата Лагутіна: за 11 місяців 2020 року столичним підприємствам відшкодовано понад 12 мільярдів 433 мільйони гривень ПДВ Суспільство | 15-12-2020, 16:28 0 163

«Протягом січня – листопада 2020 року платникам податків – юридичним особам, які перебувають на обліку в столичній податковій, відшкодовано понад 12 мільярдів 433 мільйони гривень податку на додану вартість», – повідомила начальник Головного управління ДПС у м. Києві Злата Лагутіна.

Середньомісячна сума повернення податку у 2020 році складає більше

1 мільярда 130 мільйонів гривень.

Суб’єкт господарювання може отримати бюджетне відшкодування у строки, визначені нормативно-правовими актами, лише в разі правильного ведення податкової звітності, а також без здійснення ризикових операцій, що можуть слугувати мінімізації податкових платежів.



