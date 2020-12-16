Ексвійськовий хотів заробити $50 тисяч на викрадених засобах зв’язку – СБУ Суспільство | 16-12-2020, 07:41 0 93 Колишній військовий намагався нелегально продати викрадені у військовій частині портативні багатофункціональні радіостанції. Їх вартість він оцінив у 50 тисяч доларів.



Джерело: СБУ



Дослівно: "За попередніми даними слідства, колишній військовослужбовець намагався нелегально продати партію військових портативних багатофункціональних радіостанцій. За 5 приладів фігурант планував отримати 50 тисяч доларів США".



Деталі: Мова йде про викрадені пристрої у військовій частині на Львівщині. Саме там на обліку і перебували радіостанції.



Затримали чоловіка під час спроби продажу трьох засобів зв’язку за 30 тисяч доларів. У нього також виявили програмне забезпечення, антени та інші комплектуючі до військового обладнання.





Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Вживаються заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших причетних до справи.