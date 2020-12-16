Угорщина заборонила усиновлення одностатевим парам Суспільство | 16-12-2020, 07:58 0 161 Угорський парламент вніс зміни до законодавства, визначивши, що всиновлювати дітей можуть лише подружні пари. У той же час у країні заборонені одностатеві шлюби.



Джерело: Reuters



Деталі: Відповідні зміни стали можливі завдяки партії "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана, оскільки вона має більшість у парламенті.



Відтепер неодружені люди зможуть усиновлювати дітей лише через спеціальний дозвіл міністра у справах сім’ї. Одностатеві шлюби у країні заборонені.



Нагадаємо:



Хоча раніше в Угорщині також не було дозволено усиновлення дітей одностатевими парами, проте один із партнерів міг подати заяву на усиновлення як самотня людина.