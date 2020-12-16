Завдяки Стрийській місцевій прокуратурі суд постановив повернути громаді смт. Славське 175 тис гр Суспільство | 16-12-2020, 09:18 0 90

Господарським судом Львівської області задоволено позовну заяву Стрийської місцевої прокуратури щодо стягнення із одного з суб’єктів господарювання до місцевого бюджету Славської селищної ради збитків, які виникли внаслідок ухилення ним від укладення договору пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Славської громади.







Прокурорами доведено, що упродовж двох років замовник будівництва басейну на території приватного туристичного комплексу у смт.Славське не уклав договір пайової участі, а відтак, не сплатив 175 тис грн, які мали бу ти використані на розвиток інфраструктури населених пунктів громади.







Так, за результатами застосування представницьких повноважень, суд зобов’язав відповідача сплатити 175 тис грн збитків.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури