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КОНТРАБАНДИСТИ ЗНОВУ «ПОДАРУВАЛИ» ПРИКОРДОННИКАМ СВОГО «КРИЛАТОГО ПОМІЧНИКА»

Суспільство | 16-12-2020, 11:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 83 83    


Активні заходи спрямовані на припинення протиправної діяльності у прикордонні примушують контрабандистів відмовлятись від звичних для них незаконних заробітків, проте деякі зі зловмисників не полишають спроб обійти закон.

У пошуках нових шляхів подолання інженерних перешкод вздовж лінії кордону, пачкарі намагаються переправляти тютюнові вироби використовуючи малі літальні апарати.

Два дні тому на українсько-румунській ділянці кордону прикордонники Мукачівського загону позбавили «малу авіацію» контрабандистів однієї одиниці техніки, гексакоптера. Ще один безпілотник виявили військовослужбовці відділення «Вилок» учора ввечері на кордоні з Угорщиною при відпрацюванні інформації оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону щодо ймовірної протиправної діяльності.

Шум літального апарату прикордонники почули під час патрулювання кордону. З метою недопущення порушення правил використання повітряного простору наряд здійснив два постріли з сигнального пістолета, після чого вдалось зафіксувати падіння безпілотника. За 100 метрів від кордону, військовослужбовці виявили квадрокоптер та прив’язаний до нього пакунок з двома сотнями пачок сигарет без акцизних марок України.

Про факт виявлення ознак кримінальних правопорушень, прикордонники надіслали повідомлення до Закарпатської обласної прокуратури, ГУ Нацполіції та ГУ ДФС в Закарпатській області.

https://www.youtube.com/watch?v=mb4cuQqDQ_w&feature=youtu.be

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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