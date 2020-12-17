Делегація Посольства США в Україні побувала у прикордонників в Одесі Суспільство | 16-12-2020, 11:59 0 102



14-15 грудня у м. Одеса в рамках реалізації програми співробітництва Державної прикордонної служби України з Посольством США в Україні відбулася зустріч з представниками відділу з правоохоронних питань (INL) на чолі з Сарою Лангенкамп. Метою зустрічі було обговорення стану реалізації спільних проєктів з надання матеріально-технічної допомоги.



Під час дводенного робочого візиту представники Посольства США ознайомилися з інфраструктурою та основними завданнями, які стоять перед підрозділами Південного регіонального управління. Іноземні колеги цікавились станом реалізації та здобутками міжнародного проекту «Нове обличчя кордону». Начальник відділу прикордонної служби «Одеса-аеропорт» майор Артем Поворознік, який свого часу проходив усі етапи відбору та підготовку в рамках проєкту, зауважив, що «Нове обличчя кордону» значно підвищує мотивацію персоналу до розвитку та вдосконалення рівня професійної майстерності, а це дозволяє ефективніше виконувати покладені на прикордонників функції.



Іноземну делегацію ознайомили також з особливостями охорони морського кордону та основними досягненнями за поточний рік.



На завершення візиту американським партнерам продемонстрували приміщення базування спецпідрозділу «ДОЗОР» та військове стрільбище «Августівка», де наразі триває оновлення навчально-матеріальної бази. Присутній на зустрічі начальник Південного регіонального управління Сергій Мул зауважив, що наразі спецпідрозділ «ДОЗОР» не поступається жодному підрозділу спеціального призначення інших правоохоронних відомств не лише в Україні.



Наприкінці візиту представники США подякували за зустріч та відзначили, що вражені високим рівнем професійної підготовки персоналу ДПСУ. Іноземні партнери наголосили, що багато вже зроблено в напрямку реалізації спільного проєкту, та висловили сподівання й надалі спільними зусиллями розвивати прикордонне відомство України до стандартів НАТО.