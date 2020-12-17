Варто знати Суспільство | 16-12-2020, 12:00 0 88

Збираючись до податкової інспекції, ми іноді не повністю володіємо всією необхідною інформацією і це призводить до повторного візиту. Головне управління ДПС у Львівській області, з метою зайвих відвідувань органів ДПС, особливо в період карантину, запроваджує низку роз’яснень щодо порядку отримання адміністративних послуг.



Отож, розпочинаємо з інформації:



Ø що варто знати для того, щоб громадянину України отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).



Ця адміністративна послуга є найбільш популярною. Впродовж року нею скористалися понад 64 тисячі громадян.



Доречно: щоб зекономити свій час, використовуйте «Електронний кабінет», через який можна подати документи для отримання ідентифікаційного номера для малолітніх дітей, не виходячи з дому.