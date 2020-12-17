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Понад 15 тисяч ліцензій видано платникам податків на торгівлю підакцизними товарами
|Суспільство | 16-12-2020, 12:13
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Протягом січня-листопада 2020 року Головним управлінням ДПС у Львівській області видано понад 15 тисяч ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (8 136 шт.), тютюновими виробами (6 165 шт.), пальним (161 шт.), на право зберігання пального (1 144 шт.).
За звітний період призупинено дію 3 006 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами та анульовано 1 802 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, пальним, 36 ліцензій на право зберігання пального.
В результаті продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім особам протягом січня-листопада 2020 року анульовано 25 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
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