За добу серед персоналу Державної прикордонної служби зареєстровано 54 нових випадків захворювання на COVID-19 Суспільство | 16-12-2020, 13:02 0 196



З початку пандемії серед персоналу відомства зареєстровано понад 3,3 тисячі випадків захворювання на коронавірус.



На цей час на COVID-19 хворіє 766 військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України. Більшість прикордонників переносять хворобу в легкій формі, близько сотні осіб перебувають на стаціонарному лікуванні.



На жаль, минулої доби 1 офіцер, який перебував на стаціонарному лікуванні та мав позитивний тест на коронавірус, помер. Висловлюємо співчуття рідним та близьким померлого. Загалом з початку пандемію у прикордонному відомстві України зафіксовано 8 летальних випадків, пов’язаних з COVID-19.