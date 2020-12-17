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За добу серед персоналу Державної прикордонної служби зареєстровано 54 нових випадків захворювання на COVID-19
|Суспільство | 16-12-2020, 13:02
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З початку пандемії серед персоналу відомства зареєстровано понад 3,3 тисячі випадків захворювання на коронавірус.
На цей час на COVID-19 хворіє 766 військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України. Більшість прикордонників переносять хворобу в легкій формі, близько сотні осіб перебувають на стаціонарному лікуванні.
На жаль, минулої доби 1 офіцер, який перебував на стаціонарному лікуванні та мав позитивний тест на коронавірус, помер. Висловлюємо співчуття рідним та близьким померлого. Загалом з початку пандемію у прикордонному відомстві України зафіксовано 8 летальних випадків, пов’язаних з COVID-19.
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