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Під час обшуків на пилорамі у прикордонні Житомирщини виявили деревину невстановленого походження

Суспільство | 16-12-2020, 13:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 97 97    
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=CoCOcbf_FNA&feature=youtu.be


Учора оперативні співробітники Житомирського прикордонного загону зі співробітниками Нацполіції провели обшуки на одній з пилорам в Овруцькому районі.

Заходи проходили у рамках досудового розслідування за ст. 246 ККУ «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу», яке розпочали за ініціативою представників прикордонного відомства. Обшуки проходили відповідно до ухвали суду за місцем можливого зберігання незаконної деревини в одного з фігурантів кримінального провадження.

У результаті обшуків, міжвідомча група виявила близько 45 м3 деревини без відповідного маркування та документів про їх походження.

Наразі на виявлену деревину накладено арешт. Слідчі дії тривають.

Зауважимо, що згідно із Законом України «Про Державну прикордонну службу» на прикордонників у районах несення служби серед іншого покладається обов’язок збереження природних ресурсів та контролю за додержанням правил промислової та іншої діяльності, охороною довкілля.


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