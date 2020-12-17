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Митника засудили за несвоєчасне подання декларації
|Суспільство | 16-12-2020, 13:16
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Суд апеляційної інстанції залишив без змін рішення суду першої інстанції щодо одного з головних державних інспекторів відділу митного оформлення «Львів» митного поста «Західний» Енергетичної митниці Держмитслужби України за вчинення ним адмінправопорушення, пов`язаного з корупцією (ч.1 ст.172-6 КУпАП).
Так, митник порушив встановлені законом вимоги щодо фінансового контролю і несвоєчасно подав щорічну декларацію за 2019 рік.
За результатом судового розгляду на адмінпорушника накладено стягнення у вигляді штрафу.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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