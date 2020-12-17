Неналежне виконання посадовцем своїх службових обов’язків призвело до смерті бібліотекарки Суспільство | 16-12-2020, 17:45 0 99



За процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 48-річній завідувачці організаційно-методичним відділом Централізованої бібліотечної системи відділу культури, молоді та спорту однієї із райдержадміністрацій області у порушенні вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини (ч.2 ст.271 КК України).

У грудні 2018 року 57-річна працівниця бібліотеки у одному з сіл Миколаївського району смертельно отруїлася чадним газом



Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана відповідала за газове господарство у бібліотеках району і знала, що газопостачання на опалювальний сезон 2018 – 2019 в приміщення цієї бібліотеки не буде подаватися (оскільки вона не подала для цього необхідних документів) і у той же час, не вжила заходів щодо запобігання спробам самовільного відновлення газопостачання, так як належних умов безпеки для цього не було.



За результатами проведення експертиз, встановлено причинний зв’язок такої безвідповідальності із настанням смерті бібліотекарки.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років або без такого



Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури