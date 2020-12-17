Українських урядовців та послів країн ЄС ознайомили з роботою КПВВ «Новотроїцьке» Суспільство | 16-12-2020, 17:47 0 108

Сьогодні з візитом в районі операції Об’єднаних сил перебували українські урядовці та представники дипломатичного корпусу країн ЄС. На Донеччині Віце-прем'єр-міністра — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова та послів Федеративної Республіки Німеччина, Швеції і Польщі зустрічав голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко та представники командування Об'єднаних сил. Під час візиту делегація ознайомилась з функціонуванням гуманітарного дорожнього коридору «Донецьк — Маріуполь».



Так, безпосередньо в контрольному пункті заступник командувача Об'єднаних сил з питань застосування сил та засобів Держприкордонслужби України полковник Андрій Тишкевич ознайомив гостей з поточною безпековою ситуацією в усіх КПВВ на лінії розмежування та особливостями функціонування КПВВ «Новотроїцьке». Присутнім продемонстровали сучасні зразки технічних засобів прикордонного контролю, які використовуються військовослужбовцями під час здійснення контрольних операцій. Окрему увагу акцентовано на комфорті та безпеці громадян.



Крім того, делегація ознайомилась з розбудованою сервісною зоною перед контрольним пунктом. Відсьогодні громадяни, перетнувши лінію розмежування в цьому КПВВ, зможуть відвідати банківські та поштові відділення, скористатися Центром надання адміністративних послуг. Для комфорту сервісна зона облаштована відповідними зручностями.



Проте, на жаль, для мирних мешканців тимчасово окупованої території України, повноцінний рух через цей та інші дорожні коридори заблоковано з боку російсько-окупаційних військ.