Громадська рада продовжить роботу у попередньому складі Суспільство | 16-12-2020, 17:50 0 160



Начальник ГУ ДПС у області Ігор Комендат взяв участь у вчорашньому засіданні Громадської ради при ГУ ДПС у Львівській області.



На порядку денному було питання про продовження терміну повноважень Громадської ради та звіт про її роботу у 2020 році.



Внаслідок реорганізації податкової служби ГУ ДПС у області змінює статус з окремої юридичної особи на обласний територіальний підрозділ у складі єдиної юридичної особи – ДПС України.



Члени Громадської ради більшістю голосів підтримали запропоноване рішення продовжити термін роботи діючого складу ради попри зміну організаційної структури податкової служби.



Ігор Комендат відповів на численні питання членів Громадської ради та запевнив представників громадськості у незмінності курсу податкової служби, її керівництва, на поглиблення конструктивної співпраці та партнерських відносин з бізнесом та інститутами громадянського суспільства.





