Данія запровадить локдаун на новорічні свята Суспільство | 17-12-2020, 07:57 0 191 з 16 грудня в Данії запроваджують жорсткі карантинні обмеження для запобігання поширеннІю коронавірусу.



Джерело: "Радіо Свобода"



Деталі: Про відповідне рішення оголосила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Вона заявила, що медична система країни перебуває під тиском, тому діяти потрібно негайно.



Вже із 17 грудня зачиняться торгові центри, а з 25 грудня до 3 січня – всі магазини, окрім супермаркетів та продуктових. Також працюватимуть аптеки. Учнів додому відправлять із понеділка.



Очільниця уряду очікує, що найближчі місяці будуть найважчими за час пандемії.



Нагадаємо:



За останніми даними, коронавірус в Данії підтвердили у 120 тисяч громадян.