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Данія запровадить локдаун на новорічні свята
|Суспільство | 17-12-2020, 07:57
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|з 16 грудня в Данії запроваджують жорсткі карантинні обмеження для запобігання поширеннІю коронавірусу.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Про відповідне рішення оголосила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Вона заявила, що медична система країни перебуває під тиском, тому діяти потрібно негайно.
Вже із 17 грудня зачиняться торгові центри, а з 25 грудня до 3 січня – всі магазини, окрім супермаркетів та продуктових. Також працюватимуть аптеки. Учнів додому відправлять із понеділка.
Очільниця уряду очікує, що найближчі місяці будуть найважчими за час пандемії.
Нагадаємо:
За останніми даними, коронавірус в Данії підтвердили у 120 тисяч громадян.
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