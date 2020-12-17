Окупанти здійснювали "неприцільні обстріли" впродовж доби – ООС Суспільство | 17-12-2020, 08:12 0 122 16 грудня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Мова йде про неприцільні обстріли впродовж всієї доби, стверджують у штабі.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: Біля Водяного, що на Приазов’ї було зафіксовано два ворожих обстріли. Тут противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та ручних протитанкових гранатометів.



Ще один обстріл відбувся біля Шумів. Тут також окупанти застосували станкові та ручні протитанкові гранатомети.



"Вогневі провокації російсько-окупаційних військ не мали загрози для наших воїнів, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", – йдеться у повідомленні.



Від початку поточної доби, 17 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного окупанти вели вогонь з міномету 82-го калібру, підствольного гранатомету та ручного протитанкового гранатомету.



Провокація противника не становила загрози для наших воїнів, вогонь у відповідь не відкривався. Бойових втрат та поранень – немає.