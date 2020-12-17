У КОВДРІ, КАВІ ТА СОКУ - «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ КВАРТЕТ» НАМАГАВСЯ ПРОНЕСТИ ЧЕРЕЗ КОРДОН СИГАРЕТИ Суспільство | 17-12-2020, 08:50 0 74 Чотири ящики сигарет «розфасували» в упаковки з під соку та кави, а також замотали у ковдру та особисті речі двоє громадян України та двоє громадян Румунії аби непомітно пронести їх через кордон.





Задум горе-контрабандистів викрили прикордонники спільно з митниками в пункті пропуску «Солотвино» під час оформлення громадян, які прямують на виїзд з України.



Група з чотирьох осіб у пішому порядку прибула в пункт пропуску учора близько 23 години. Під час огляду їх речей прикордонники з митниками виявили більше двох тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору.



У встановленому законодавством порядку сигарети у громадян вилучили.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону