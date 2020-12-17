Понад 20 млрд грн за поточний рік: припинено діяльність конвертаційного центру Суспільство | 17-12-2020, 11:48 0 77



За результатами заходів, вжитих Львівською обласною прокуратурою, спільно зі співробітниками Головного Управління Служби безпеки України у Львівській області припинено незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів в Україні.



Встановлено, що до складу конвертаційного центру входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих на територіях кількох областей України, зокрема Львівської та Рівненської.



Обіг коштів по банківських рахунках підприємств загалом становив понад 1,7 млрд грн в місяць. Відтак, протягом 2020 року через ці центри шляхом підробки документів та їх використання було проконвертовано понад 20 млрд грн.



У ході проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено готівки на 60 млн грн, зокрема майже 1 млн доларів США, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту. Крім цього бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно.







Тривають слідчі дії. Наразі вирішується питання про арешт майна, повідомлення про підозру особам, причетним до цієї злочинної діяльності та обрання їм запобіжних заходів.







Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури