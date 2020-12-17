До уваги платників податків! Застосування РРО відтерміновано до 1 січня 2022 року Суспільство | 17-12-2020, 11:53 0 128

Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що до 1 січня 2022 року застосування РРО не обов’язкове для підприємців, які здійснюють:



- реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;



- роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);



- діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";



- діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;



- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);



- реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.



У разі перевищення платником єдиного податку другої - четвертої груп (фізичною особою - підприємцем) в календарному році обсягу доходу в розмірі 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року, застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.