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Прикордонники затримали мікроавтобус з нелегалами із Туреччини та Іраку
|Суспільство | 17-12-2020, 13:12
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Автомобіль з 8 іноземцями затримали учора пізно ввечері прикордонники Львівського загону неподалік кордону з Польщею.
Можливе вчинення правопорушення на цьому напрямку співробітники оперативного підрозділу Львівського прикордонного загону викрили заздалегідь.
В ході проведення заходів в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», прикордонники відділу «Смільниця» Львівського загону спільно зі співробітниками Національної поліції виявили та затримали на околиці населеного пункту Великолісся мікроавтобус марки «Фольксваген». Водій, громадянин України, перевозив 8 пасажирів. Серед них було 4 громадянина Туреччини - двоє чоловіків, жінка та дитина 9-ти місяців, а також 4 громадян Іраку. Щоправда один із пасажирів, який назвався іракцем, документів при собі ніяких не мав.
Затриманих осіб доставлено до відділу прикордонної служби «Смільниця з метою з’ясування обставин правопорушення. Тривають слідчі дії.
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