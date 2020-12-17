Злочинця, якого розшукували за чотирма статтями ККУ, виявили на кордоні з Польщею Суспільство | 17-12-2020, 13:17 0 53



Правопорушника, який намагався виїхати за межі країни, затримали близько опівночі учора у пункті пропуску «Шегині».



Його виявили у мікроавтобусі, яким він їхав до однієї з країн ЄС як пасажир. Під час заходів прикордонного контролю стосовно нього відбулося спрацювання бази даних правоохоронних органів. Тому охоронці кордону відразу затримали 41-річного громадянина України та передали співробітникам поліції.



Як з’ясувалося, мешканця Хмельницького на території України розшукували за підозрою у вчинені ним низки злочинів, передбачених:



ч.3 ст.307 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів»;



ч.3 ст.308 ККУ «Викрадення привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства»:



ч.1 ст. 255 ККУ «Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією»;



ч.4 ст.28 ККУ «Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією».