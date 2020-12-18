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За крадіжки з магазинів у Шевченківському районі засудили львів’янина
|Суспільство | 17-12-2020, 15:56
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 37-річного львів’янина, якого обвинувачували у чотирьох крадіжках з магазинів Львова (ч.2 ст.185 КК України)
Встановлено, що чоловік впродовж березня цього року три рази викрадав жіночі та чоловічі парфуми з магазинів косметики та побутової хімії в районі вул. Липинського, Мазепи та просп.Чорновола. Крім цього, у травні викрав з кафе-бару на просп.Чорновола тюнер до телевізора.
Незаконно нажите, обвинувачений потім перепродавав на ринках Львова.
Загальна шкода, завдана потерпілим, склала майже 4 тис грн.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Львівської місцевої прокуратури №2, визнав чоловіка винним і засудив до 2 років та 4 місяців позбавлення волі
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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