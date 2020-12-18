За крадіжки з магазинів у Шевченківському районі засудили львів’янина Суспільство | 17-12-2020, 15:56 0 147

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 37-річного львів’янина, якого обвинувачували у чотирьох крадіжках з магазинів Львова (ч.2 ст.185 КК України)



Встановлено, що чоловік впродовж березня цього року три рази викрадав жіночі та чоловічі парфуми з магазинів косметики та побутової хімії в районі вул. Липинського, Мазепи та просп.Чорновола. Крім цього, у травні викрав з кафе-бару на просп.Чорновола тюнер до телевізора.

Незаконно нажите, обвинувачений потім перепродавав на ринках Львова.

Загальна шкода, завдана потерпілим, склала майже 4 тис грн.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Львівської місцевої прокуратури №2, визнав чоловіка винним і засудив до 2 років та 4 місяців позбавлення волі



Пресслужба Львівської обласної прокуратури