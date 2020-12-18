Порушник заповнив чорною ікрою повітряний фільтр «Мерседеса» Суспільство | 17-12-2020, 15:57 0 94



Учора на Чернігівщині прикордонники припинили спробу ввезення в Україну 3,5 кг чорної ікри осетра з порушенням встановлених правил.



Делікатесний продукт з приховуванням від контролю намагався ввезти українець 1968 року народження. Чоловік їхав з Росії мікроавтобусом «Mercedes» через пункт пропуску «Сеньківка». Його транспортний засіб вивели для поглибленої перевірки, під час якої прикордонно-митна оглядова група із залученням оперативних співробітників Чернігівського прикордонного загону виявила 14 банок ікри. Делікатес був прихований у повітряному фільтрі транспортного засобу.



Наразі товар, вартість якого склала більше 50 тисяч гривень, вилучено співробітниками фіскальної служби. На порушника складено документи адмінпровадження за ст. 483 Митного кодексу.





