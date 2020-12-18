Штраф 1700 грн: суд ухвалив ще одне рішення у справі про махінації на виборах у Дрогобицькому районі Суспільство | 17-12-2020, 19:25 0 90



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 44-річної жительки с.Летня (Дрогобицький район), яку обвинувачували у неправомірному отриманні виборчого бюлетеня (ч.1 ст.158-1 КК).



Як ми раніше інформували (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=283731) 25 жовтня цього року у с.Летня жінка незаконно отримала бюлетені замість свого чоловіка, який на той момент перебував вдома, відтак проголосувала на місцевих виборах і за себе, і за нього.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Дрогобицької місцевої прокуратури і визнав обвинувачену винною у скоєнні злочину та призначив покарання у вигляді штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 1700 грн.



У справі щодо члена ДВК, яка видала бюлетень, суд поставив крапку раніше, про що ми інформували наприкінці листопада (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=284379).







Пресслужба Львівської обласної прокуратури