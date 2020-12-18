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Штраф 1700 грн: суд ухвалив ще одне рішення у справі про махінації на виборах у Дрогобицькому районі

Суспільство | 17-12-2020, 19:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 90 90    


Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 44-річної жительки с.Летня (Дрогобицький район), яку обвинувачували у неправомірному отриманні виборчого бюлетеня (ч.1 ст.158-1 КК).

Як ми раніше інформували (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=283731) 25 жовтня цього року у с.Летня жінка незаконно отримала бюлетені замість свого чоловіка, який на той момент перебував вдома, відтак проголосувала на місцевих виборах і за себе, і за нього.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Дрогобицької місцевої прокуратури і визнав обвинувачену винною у скоєнні злочину та призначив покарання у вигляді штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 1700 грн.

У справі щодо члена ДВК, яка видала бюлетень, суд поставив крапку раніше, про що ми інформували наприкінці листопада (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=284379).



Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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