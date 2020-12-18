«Дари Сибіру» українець «зашив» в автомобіль Суспільство | 17-12-2020, 19:27 0 90 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=wJHfprNTMZs&feature=youtu.be





Учора в пункті пропуску «Юнаківка» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці виявили товар, який переміщувався через кордон з приховуванням.



Оглядаючи автомобіль марки «Mercedes-Benz» української реєстрації, на якому повертався з Росії наш співвітчизник, прикордонник зі складу прикордонного наряду помітив дещо знервовану поведінку водія.



Охоронці кордону відразу ініціювали проведення спільно з працівниками митниці поглиблений огляд транспортного засобу. В результаті перевірки, в конструктивних особливостях автомобіля, а саме під обшивкою багажного відділення було виявлено 119 упаковок кедрових горіхів. Як з’ясувалося, товар був розфасований у російському місті Новосибірськ на фірмі «Дары Сибири». Попередня сума оцінки виявлених шести десятків кілограмів продукту харчування складає близько 60 тис. гривень.



Наразі для прийняття подальшого правового рішення товар та автомобіль вилучено співробітниками компетентних правоохоронних органів.





