Особливості сплати авансових внесків з єдиного податку платниками єдиного податку першої та другої груп за грудень 2020 року Суспільство | 18-12-2020, 09:41 0 20



Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що 18 грудня 2020 року є останнім терміном сплати авансових внесків з єдиного податку за грудень 2020 року платниками єдиного податку, що обрали спрощену систему оподаткування першої та другої груп.

Так, відповідно до абзацу першого п. 295.1 ст. 295 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Водночас Законом України від 04 грудня 2020 року № 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2» (далі – Закон № 1072-ІХ), який набрав чинності 10 грудня 2020 року, підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ доповнено п. 52 прим. 9, відповідно до якого платники єдиного податку першої групи тимчасово звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року, крім випадків порушення такими платниками встановлених главою 1 розд. XIV ПКУ умов застосування першої групи платників єдиного податку.

Ставки єдиного податку для першої групи платників єдиного податку, встановлені у порядку, визначеному п. 293.2 ст. 293 ПКУ, за такі періоди не застосовуються.

Звертаємо увагу! Звільнення платників єдиного податку другої групи від сплати єдиного податку (авансових внесків) за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року Законом № 1072-ІХ не передбачено.



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