ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ 5 ТИСЯЧ ПАЧОК СИГАРЕТ Суспільство | 18-12-2020, 09:46 0 18

Двох контрабандистів, які мали намір переправити до сусідньої Румунії тютюнові вироби, затримали учора на Закарпатті прикордонники під час реалізації інформації, що надійшла від головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону.



Чоловіки 29 та 25 років, жителі міста Рахів, разом зі своїми поплічниками несли пакунки з 5 тисячами пачок сигарет, та на заваді їм став прикордонний наряд військовослужбовців мобільного підрозділу Мукачівського загону на ділянці відділу "Ділове". Зловмисники покидали свої ноші та спробували втекти, однак двом втікачам забракло сили. Наразі стосовно затриманих складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення, справи скеровано до суду.



Виявлені тютюнові вироби передали співробітникам ДФС.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону