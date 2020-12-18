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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Варто знати
|Суспільство | 18-12-2020, 14:02
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Головне управління ДПС у Львівській області продовжує низку роз’яснень щодо порядку отримання адміністративних послуг:
що варто знати для того, щоб отримати відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків дивитись за посиланням https://lv.tax.gov.ua./media-ark/news-ark/444661.html.
Доречно: щоб зекономити свій час, використовуйте «Електронний кабінет», через який можна як подати заяву, так і одержати відомості про доходи, не виходячи з дому. Тобто, цю послугу можна отримати без відвідування податкової інспекції.
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