Варто знати Суспільство | 18-12-2020, 14:02 0 62



Головне управління ДПС у Львівській області продовжує низку роз’яснень щодо порядку отримання адміністративних послуг:



що варто знати для того, щоб отримати відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків дивитись за посиланням https://lv.tax.gov.ua./media-ark/news-ark/444661.html.



Доречно: щоб зекономити свій час, використовуйте «Електронний кабінет», через який можна як подати заяву, так і одержати відомості про доходи, не виходячи з дому. Тобто, цю послугу можна отримати без відвідування податкової інспекції.



