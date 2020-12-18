Щодо роботи КПВВ в районі проведення операції Об’єднаних сил за тиждень Суспільство | 18-12-2020, 14:12 0 57



За рішенням командувача Об’єднаних сил усі КПВВ на лінії розмежування функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.



Окупанти й надалі блокують дорожні коридори навпроти контрольних пункти в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське», «Мар’їнка».



Щоденно пропускні операції здійснюється лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». В КПВВ «Новотроїцьке» пропуск відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.



Протягом тижня прикордонники оформили в КПВВ «Станиця Луганська» до тимчасово окупованої території України - 5904 особи, на контрольовану територію - 5609 осіб.



Через КПВВ «Новотроїцьке» – 208 громадян та 37 транспортних засобів прослідували в бік тимчасово окупованого Донецька, водночас 110 осіб та 15 транспортних засобів перетнули лінію розмежування на контрольовану територію.



Поряд з цим 23 людини російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України.



Цього тижня Міжнародний комітет Червоного Хреста доправив гуманітарний вантаж мешканцям тимчасово окупованої території України. Дві вантажівки з офісним та медичним обладнанням від міжнародної організації прослідували через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованого Донецька. Загальна вага гуманітарної допомоги склала понад 1 тонну.



Нагадуємо, що перебувати у КПВВ можна з одягненою захисною маскою (респіратором) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки. Під час перевірки громадян, які рухаються з тимчасово окупованої території України, проводиться температурний скринінг. Для пропуску на контрольовану територію ці громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Вдома» або обсервації.