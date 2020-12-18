Привласнення коштів на реконструкції дитячого садка в с.Гребенів: на лаву підсудних сяде підприємець Суспільство | 18-12-2020, 14:16 0 102

Стрийською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо підприємця, який здійснював технічний нагляд за своєчасним і якісним виконанням будівельно-монтажних робіт при реконструкції дитячого садка (ч.2 ст. 367 КК України).



Встановлено, що приватний підприємець уклав договір з однією з сільрад Сколівського району, відповідно до якого, повинен був здійснювати технічний нагляд за реконструкцією дитячого садка у с.Гребенів.



Однак обвинувачений свої обов’язки виконав неналежно: не перевірив фактично виконані роботи і не співставив інформацію з робочого проекту з актами виконаних робіт, що дозволило директору підрядної організації, яка здійснювала роботи з реконструкції, привласнити понад 317 тис грн, про що ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=285503).



Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області.







Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.







Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури