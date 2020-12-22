Російські окупанти поранили мирного мешканця на Донбасі Суспільство | 21-12-2020, 03:20 0 125 Збройні формування РФ за допомогою станкового протитанкового гранатомета знищили сільськогосподарський трактор та поранили одного із трактористів.





Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: Подія трапилась близько 19:30 біля населеного пункту Кам’янка, що недалеко від Авдіївки. Так, найманці випустили три постріли з напрямку населеного пункту Василівка по трактору марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт. Відзначається, що техніка була знищена поза межами українських позицій.



Наші військові надали першу медичну допомогу пораненому чоловіку та направили його до лікувального закладу.



Нагадаємо:



Протягом поточної доби, 20 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню збройними формування Росії.