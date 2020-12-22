Недільні протести у Білорусі відзначились затриманням близько 150 осіб Суспільство | 21-12-2020, 03:28 0 127 За інформацією правозахисників, під час традиційних протестів у Білорусі 20 грудня силовики затримали понад 150 осіб.



Джерело: правозахисний центр "Вясна", "Радіо Свобода"



Деталі: Наразі кількість затриманих складає 152 особи. Найбільше силовики схопили учасників акцій у столиці країни. Окрім того, такі ж дії міліції були в Солігорську, Новополоцьку, Сміловичах, Вітебську та Гродно.

У цю неділю білоруси вийшли на "Марш народного трибуналу". Зокрема, мінчани збирались у дворах та йшли колонами по житловим кварталам. Також відомо про одиночні пікети.



Нагадаємо:



У Білорусі після президентських виборів з 9 серпня тривають масові протести.

Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Олександра Лукашенка президентом Білорусі.

Після виборів Україна поставила на паузу міжнародні відносини з Білоруссю. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна готова до співпраці з білоруською опозицією.

Через 4 місяці після фальсифікованих виборів Лукашенко продовжує масово затримувати активістів і журналістів.