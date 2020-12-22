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Коронавірус в Україні: 6 545 нових випадків за добу, 80 людей померли
|Суспільство | 21-12-2020, 10:20
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|За минулу добу, 20 грудня, в Україні зафіксовано 6 545 нових випадків коронавірусної хвороби, 80 хворих померли, одужало 5 106 людей, госпіталізовано 1 766 осіб.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook
Деталі: Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників.
Також, за його словами, за минулу добу здійснено 26 839 тестувань (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 970 993 особи;
- одужало – 586 268 осіб;
- летальних випадків – 16 665;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
Київ – 101 123 випадки;
Київська область – 53 463 випадки;
Вінницька область – 21 035 випадків;
Волинська область – 30 773 випадки;
Дніпропетровська область – 53 155 випадків;
Донецька область – 32 513 випадків;
Житомирська область – 36 774 випадки;
Закарпатська область – 27 195 випадків;
Запорізька область – 47 789 випадків;
Івано-Франківська область – 42 026 випадків;
Кіровоградська область – 7 817 випадків;
Луганська область – 8 900 випадків;
Львівська область – 56 953 випадки;
Миколаївська область – 27 017 випадків;
Одеська область – 64 589 випадків;
Полтавська область – 31 961 випадок;
Рівненська область – 38 656 випадків;
Сумська область – 38 170 випадків;
Тернопільська область – 32 498 випадків;
Харківська область – 65 414 випадків;
Херсонська область – 15 814 випадків;
Хмельницька область – 36 814 випадків;
Черкаська область – 34 945 випадків;
Чернівецька область – 38 363 випадки;
Чернігівська область – 27 236 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Передісторія: За попередню добу, 19 грудня, в Україні захворювання на коронавірус підтвердили у 8 325 громадян.
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