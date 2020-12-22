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Українців попередили про небезпечне погодне явище

Суспільство | 21-12-2020, 10:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 100 100    
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила, що 21 грудня Україну огорне туман і сильно обмежить видимість.

Джерело: сайт ДСНС

Деталі: Служба посилається на дані Укргідрометцентру. Зокрема, туман буде у Києві.

Видимість очікується лише 200-500 м. Це - 1-й рівень небезпечності, жовтий.

У ДСНС зауважили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
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