Українців попередили про небезпечне погодне явище Суспільство | 21-12-2020, 10:22 0 100 Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила, що 21 грудня Україну огорне туман і сильно обмежить видимість.



Джерело: сайт ДСНС



Деталі: Служба посилається на дані Укргідрометцентру. Зокрема, туман буде у Києві.



Видимість очікується лише 200-500 м. Це - 1-й рівень небезпечності, жовтий.



У ДСНС зауважили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.