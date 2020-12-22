Майже 1 342 млн гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини Суспільство | 21-12-2020, 12:20 0 114





В Головному управлінні ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня – листопад 2020 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло майже 1 342 млн грн рентної плати.



Так, до Державного бюджету України за січень-листопад 2020 року надійшло майже 1 191 млн грн рентної плати, в т.ч. за листопад 2020 року надійшло понад 148 млн грн рентної плати.



До місцевих бюджетів протягом січня - листопада 2020 року надійшло майже 151 млн грн рентної плати. Протягом листопада 2020 року надійшло майже 32 млн грн рентної плати, що на 2,9 млн грн, або на 10,1 відс. більше, ніж у відповідному періоді минулого року.



Детальніше: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/445631.html





