Земельні роботи на вулицях С. Бандери і Б. Хмельницького продовжують проводити взимку Суспільство | 21-12-2020, 13:20 0 85 Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, де зараз у Львові тривають роботи із ремонту доріг. Він наголосив, що взимку вулиці не асфальтуватимуть, проте будуть проводитись земельні роботи.



«Всі ремонтні дороги, які розпочались цієї осені, ми продовжуємо виконувати. По вулиці Степана Бандери ведуться роботи, по вулиці Богдана Хмельницького також. Зима навпаки є доброю порою для проведення земельних робіт. Звичайно, що взимку ніхто не кладе асфальт, але заміна мереж, комунікацій триває. Також райони слідкують за тим, щоб дороги були в порядку, тому під час потепління асфальтом рихтувались ями. Все, що було заплановано, робиться. По Бандери ми плануємо наступного року повністю провести всі роботи і відкрити новою для мешканців. Такі ж терміни у нас по вулиці Шевченка, а після її відкриття візьмемося за вулиці Залізничну. Також зараз закінчується проектна частина по вулицях Суботівській, Грінченка, Мазепи. Дуже великий об'єм робіт заплановано на наступний рік», — розповів під час ранкового ефіру на радіо «Люкс FM» Андрій Садовий.



