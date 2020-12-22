Кінолог та кінологиня Військової служби правопорядку разом зі службовими малінуа завершили навчання у прикордонників Суспільство | 21-12-2020, 15:38 0 152







У Кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби завершилась підготовка кінологів Військової служби правопорядку у ЗСУ та їх чотирилапих вихованців.



Навчання успішно пройшли двоє військовослужбовців Військової служби правопорядку у ЗСУ – кінологиня із Краматорська та кінолог зі Львова разом зі своїми помічниками – бельгійськими вівчарками.





Півтора місяця на базі Центру військові ЗСУ опановували основи дресирування службових собак з пошуку наркотичних речовин.



В ході проведення занять, окрім пошуку наркотичних, психотропних речовин і прекурсорів, значна увага також зверталася на чітке виконання команд та повну взаємодію між кінологом і собакою.





По завершенні навчання випускники отримали свідоцтва з підготовки кінологів та підготовлених чотирилапих вартових правопорядку.



Зазначимо, що на базі Кінологічного навчального центру Держприкордонслужби такі навчання проходять втретє.



Загалом прикордонники вже підготували 10 військовослужбовців Військової служби правопорядку з їхніми підопічними, які успішно виконують поставлені завдання.