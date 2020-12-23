Коронавірус в Україні: за день одужало у півтора рази більше ніж захворіло Суспільство | 22-12-2020, 09:01 0 114 За минулу добу, 21 грудня, в Україні виявили 8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало за день 14 020 осіб.





Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook



Деталі: Померли від хвороби за минулу добу 232 українця.



Найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована у Києві (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.



Протягом доби в Україні госпіталізовано – 1 318 осіб, здійснено тестувань – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 979 506 осіб;

одужало – 600 288 осіб;

летальних випадків – 16 897;

проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.