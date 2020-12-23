Службові собаки прикордонників цього року допомогли виявити центнер наркотиків та затримати понад 4 сотні порушників Суспільство | 22-12-2020, 13:49 0 91



Прикордонні собаки виконують чимало обов’язків. Вони також допомагають виявляти зброю, боєприпаси, контрабандний тютюн.



Чотирилапі помічники також суттєво зменшують бажання агресивних порушників чинити опір правоохоронцям, є запорукою безпеки під час конвоювання та охорони затриманих осіб.



Упродовж 11 місяців 2020 року прикордонники за допомогою службових собак затримали понад 400 правопорушників, виявили 164 одиниці зброї, 6,6 тис. боєприпасів, понад 40 тисяч пігулок наркотичної дії, більше 100 кг наркотичних засобів та майже 1,3 млн. пачок сигарет. Завдяки чотирилапим помічникам викрили сховки з контрабандним товаром на суму понад 5,6 млн гривень.



Сьогодні у прикордонному відомстві служать понад 1000 собак 16 порід. Частина з них залучена до служби в районі проведення ООС. Інструкторів із собаками готують в Кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби, що у Великих Мостах на Львівщині.



Більшість собак тренують на пошук зброї, вибухонебезпечних речовин та наркотичних засобів. У середньому 45% затримань на кордоні відбувається з використанням чотирилапих помічників. І, незважаючи на передові технології, краще за собак виявити наркотики чи вибухівку не може ніхто.









