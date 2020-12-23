За крадіжки церковних пожертв отримав вирок житель Борислава Суспільство | 22-12-2020, 13:52 0 87



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 42-річного жителя Борислава, якого обвинувачували у крадіжці, вчиненій повторно з проникненням у сховище (за ч.3 ст.185 КК України).







Встановлено, що у серпні цього року бориславчанин через незачинені двері увійшов до приміщення каплички на території готельно-лікувально-оздоровчого комплексу «ДіАнна» у смт Східниця, звідки викрав 800 грн. Згодом, на початку вересня, він знову скоїв крадіжку зі скриньки для пожертв, проте цього разу 5000 грн у Трускавці з церкви «Покрови Пресвятої Богородиці».







Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Дрогобицької місцевої прокуратури, визнав чоловіка винним у скоєнні обох злочинів і засудив до 3 років та 1 місяця позбавлення волі.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури