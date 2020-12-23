Щодо права платників податків не подавати до контролюючих органів податкову звітність у разі відсутності об'єкта оподаткування або показників, які підлягають декларуванню відповідно до вимог Податкового кодексу України Суспільство | 22-12-2020, 14:06 0 97





Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що платники податку на прибуток, неприбуткові організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу, які не мають жодного показника, який підлягає декларуванню, мають право не подавати до контролюючих органів декларацію з податку на прибуток, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та фінансову звітність у разі відсутності об'єктів оподаткування або показників, які підлягають декларуванню відповідно до вимог Кодексу.





