Податковий борг до 3060 грн не передбачатиме передачу майна в заставу Суспільство | 22-12-2020, 15:44 0 83



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що збільшено суму податкового боргу, відносно якої застосовуються заходи стягнення з 60 неоподатковуваних мінімумів громадян (на сьогодні 1020 гривень) до 180 н.м.д.г. (3060 гривень). До такої суми податкового боргу органи ДПС не будуть направляти боржнику податкові вимоги та застосовувати заходи стягнення. Також майно боржників не буде передаватися в податкову заставу у разі, якщо загальна сума податкового боргу не перевищуватиме 3060 гривень.